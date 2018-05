Tübingen (ots) - Am 28. Mai 2018 findet der jährliche World Blood Cancer Day (WBCD) statt. An diesem internationalen Aktionstag setzen Menschen weltweit ein Zeichen der Solidarität mit Blutkrebspatienten.



Alle 35 Sekunden erhält ein Mensch rund um den Globus die Diagnose Blutkrebs. Die DKMS kämpft seit fast 27 Jahren gegen die Krankheit und startet daher auch 2018 zum WBCD eine ganz besondere Aktion: ein DKMS-Sonderzug rollt unter dem Motto "Jetzt bist Du am Zug - Setz ein Zeichen gegen Blutkrebs!" eine Woche lang quer durch Deutschland und unterstreicht so die Relevanz des Themas und motiviert zur Registrierung. Er macht an folgenden Stationen Halt: München (23. Mai), Stuttgart (24. Mai), Köln (25. Mai), Leipzig (26. Mai), Hamburg (27. Mai) und Berlin (28. Mai).



Weitere Infos bekommen Sie hier: https://mediacenter.dkms.de/pressemitteilung/pm-wbcd18/



OTS: DKMS gemeinnützige GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16259 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16259.rss2



Pressekontakt: DKMS gemeinnützige GmbH Kommunikation Tel. 0221-940 582 3301 presse@dkms.de