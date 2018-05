Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate erwirbt Immobilienportfolio DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Ankauf Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate erwirbt Immobilienportfolio 09.05.2018 / 18:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR GATEWAY REAL ESTATE ERWIRBT IMMOBILIENPORTFOLIO Frankfurt, 09. Mai 2018. Die Gateway Real Estate AG, eine auf Investment, Entwicklung und Asset-Management von Gewerbeimmobilien spezialisierte Aktiengesellschaft, hat ein Portfolio aus 21 Gewerbeimmobilien mit nahezu 100.000 Quadratmetern vermietbarer Fläche erworben. Mit dieser Transaktion erhöht sich die Anzahl der Objekte im Bestand der Gateway Real Estate auf 31 und einer vermietbaren Fläche von insgesamt über 250.000 Quadratmetern. Die neu erworbenen Objekte verteilen sich über ganz Deutschland in mittleren und großen Städten. Rund 51 Prozent der Fläche sind Büroimmobilien, 28 Prozent bestehen aus Gastronomie- und Hotelflächen. Die restlichen Quadratmeter verteilen sich auf Einzelhandel, Arztpraxen, Lagerflächen und sonstige Nutzungsformen. Die Leerstandsquote über alle Objekte liegt bei knapp 14,3 Prozent, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt knapp fünf Jahre. Nach der Übernahme sollen die einzelnen Objekte durch aktives Asset Management aufgewertet oder im Einzelfall zur Portfoliooptimierung veräußert werden. Aus den neuen Bestandsobjekten rechnet Gateway Real Estate mit zusätzlichen Mieteinnahmen in Höhe von 9,5 Millionen Euro jährlich. Kontakt: Tobias Meibom Gateway Real Estate AG The Squaire 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main info@gateway-re.de www.gateway-re.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Gateway Real Estate: Die GATEWAY REAL ESTATE AG ist eine börsennotierte Immobilienaktiengesellschaft (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7) mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen investiert überwiegend in die Bereiche Office, Retail und Hotel. Gateway verfolgt zum Aufbau des eigenen werthaltigen Portfolios eine 'Buy-and-Hold'-Strategie: So wird der Bestand gezielt ausgebaut, entwickelt und durch gezielte Verkäufe optimiert. 09.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG THE SQUAIRE - Zugang N°13 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0 Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99 E-Mail: eva.staab@gateway-re.de Internet: www.gateway-re.de ISIN: DE000A0JJTG7 WKN: A0JJTG Börsen: Freiverkehr in Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 684455 09.05.2018 CET/CEST

