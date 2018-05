München (ots/PRNewswire) -



- Voll automatisierter Check-in mit Boomset und Choose 2 Rent - Intelligente Technologien schaffen einzigartige Event-Erlebnisse - Erste Nutzung der Zutrittslösung bei der Social Media Week Hamburg war ein voller Erfolg - Echtzeit-Zugriff auf aussagekräftige Statistiken und Besucherdaten



Wie stelle ich einen reibungslosen und schnellen Einlass für meine Veranstaltungsteilnehmer sicher? Wie kann ich sicherstellen, dass Daten schnell direkt vor Ort bei einer Veranstaltung geändert werden können, ohne Verzögerungen zu verursachen?



XING Events (http://www.xing-events.com/), die Event-Experten für Teilnehmermanagement und Eventmarketing, und Boomset (https://www.boo mset.com/features/'source=Digital%20Marketing&source_detail=Xing%20PR %20PRNewswire%20May18), die App-basierte Check-in-Lösung, geben gemeinsam mit Choose 2 Rent (http://www.choose2rent.com/), dem Spezialisten für Geräte zur Einlasskontrolle, ihre Partnerschaft bekannt. Diese Partnerschaft soll Veranstaltern einen reibungslosen und vollautomatischen Einlassprozess mit modernsten Technologien ermöglichen.



"Unser Ziel ist es, Organisatoren mit den besten und aktuellsten Technologien, die auf dem Markt verfügbar sind, zu unterstützen - in jeder Stufe ihrer Veranstaltung. Wir freuen uns, dass wir Boomset und Choose 2 Rent als Partner begrüßen dürfen. Mit ihrer Hilfe sind unsere Kunden nun dazu in der Lage, die Zugangskontrollen für ihre Teilnehmer zu vereinfachen", sagte Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer bei der XING Events GmbH.



Intelligente Technologien schaffen einzigartige Event-Erlebnisse



Kerem Baran, CEO vom Boomset, erklärt: "Über eine Schnittstelle können Kunden Teilnehmerdaten in das Boomset-System importieren. Sie können diese Daten dann über die Boomset-Anwendung mit der mobilen SaaS-Cloud-Lösung handhaben - und von einem einfachen und klar organisierten Prozess profitieren.



Intelligente Technologien wie RFID helfen Organisatoren dabei, einzigartige Event-Erfahrungen für ihre Teilnehmer zu schaffen: Teilnehmerdaten werden auf Armbändern oder Ausweisen gespeichert und ermöglichen kontaktlose Eingangskontrollen und bargeldlose Zahlungen vor Ort, was den Zugangsprozess beschleunigt.



Mit der flexiblen Boomset-Software in Kombination mit der modularen Eintritts-Hardware von Choose 2 Rent können sich Teilnehmer selbst über iPad-Stationen vor Ort bei der Veranstaltung einchecken, flexibel Änderungen an ihren Daten oder gebuchten Sitzungen vornehmen und ihre Ausweise ausdrucken.



Unser erfolgreicher erster Kunde: Social Media Week Hamburg



Zusätzlich zum Eventmarketing und der Ticket-Lösung von XING Events vertraute die Digital-Konferenz "Social Media Week Hamburg" Ende Februar auf die Lösungen von Boomset.



"Mit den Lösungen von XING Events und dem vollautomatisierten Check-in von Boomset und Choose 2 Rent vor Ort direkt bei der Veranstaltung konnten wir den benötigten Aufwand deutlich reduzieren und im Vergleich zu den Vorjahren unseren Besuchern eine Erfahrung mit gesteigerter Qualität bieten. Neben dem viel schnelleren Anmeldeverfahren waren wir besonders von der Flexibilität des Systems angetan", sagt Philipp Löhmann, Projektmanager bei der Social Media Week Hamburg.



Oliver Braun, Managing Director bei Choose 2 Rent, betreute persönlich den Check-in-Bereich bei der Social Media Week in Hamburg und bestätigt: "Unsere Besucher schätzen die Event-Ticketing-Software von XING Events in Kombination mit der Boomset-Software und unseren eigenen Geräten. Die iPad-Stationen und die farbigen Namensschilder im Design der Veranstaltung - ohne Halterungen und Haftetiketten - waren ein großer Erfolg. Teilnehmer, die sich spontan über die XING-Events-Plattform registrierten, waren vor allem von der schnellen Registrierung und dem raschen Einlassprozess begeistert."



Echtzeit-Zugriff auf aussagekräftige Statistiken und Besucherdaten



Während Teilnehmer ihre Sitzungen direkt vor Ort wählen und buchen können, sind die Organisatoren dazu in der Lage, die bevorzugten Sitzungen ihrer Teilnehmer über ein Echtzeit-Reporting-Tool einzusehen. Sie können daher ihren Aufwand deutlich reduzieren und Besucher können schneller zugelassen werden.



