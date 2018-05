Tagesausblick für 10.5.: DAX kratzt weiter an 13.000 Punktemarke!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Anleger reagierten heute besonnen auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Atom-Abkommen mit Iran auszusteigen. Nach anfänglichen leichten Abschlägen drehten die meisten Aktienbarometer am späten Nachmittag mit Unterstützung der US-Börsen gar ins Plus.

Morgen ist in einigen Ländern Feiertag. So könnte der Handel an den Börsen also eher mau ausfallen. Zudem richten sich die Blicke weiter auf die 13.000 Punktemarke im DAX.

Trader und Anleger aufgepasst.

Neu: my.one direct auf guidants - Mit dem Produktkonfigurator my.one direct können Sie in wenigen Minuten Ihr maßgeschneidertes Hebelprodukt selbst erstellen. Mit eigener WKN und voller Handelbarkeit. Das ist in dieser Form einmalig.

Wichtige Termine

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

USA - Verbraucherpreise

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.000/13.180 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.280/12.460/12.590/12.720/12.820 Punkte

Der DAX testete im Tagesverlauf die Marke von 12.900 Punkten. Zum Handelsschluss zeigte sich der Index jedoch fester und kratzte erneut an der 13.000 Punktemarke. Gelingt der Ausbruch eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis 13.180/13250 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2018 - 09.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2013 - 09.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX1LWM 2,90 12.000 13.200 14.06.2018 DAX HX1LZ6 6,48 11.900 13.400 14.06.2018 DAX HX1LZB 7,41 12.000 13.500 14.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2017; 20:01 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 10.5.: DAX kratzt weiter an 13.000 Punktemarke! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).