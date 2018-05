Der Dax dürfte auch am Donnerstag mit der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten kämpfen. Banken und Broker erwarten den Leitindex hauchzart im Plus. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer knapp unter 13.000 Punkten geschlossen. Zwar gibt es weiter Rückenwind vom Euro. Allerdings verfolgen Investoren die Entwicklung um Nordkorea mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...