Scientist.com, der führende Online-Marktplatz der Life-Science-Industrie für ausgelagerte Forschungsleistungen, hat heute die Zusammenstellung einer Fachgruppe internationaler Experten für die Nutzung menschlicher Bioproben in der Arzneimittelforschung bekanntgegeben. Das Webinar soll am 14. Mai 2018 um 15:30 MEZ stattfinden. Es wird um eine Vielzahl von Themen gehen, u. a. die Nachhaltigkeit von Biobanken, die Regelungen bezüglich menschlicher Bioproben und die potentiellen Vorteile vorwettbewerblicher Zusammenarbeit.

"Wir freuen uns, dass wir eine so ausgezeichnete Fachgruppe für eines der wichtigsten Themen in der heutigen Life-Science-Community zusammenstellen konnten die Nutzung menschlicher Bioproben in der Arzneimittelforschung", sagte Matt McLoughlin, Sr. Director of Compliance bei Scientist.com. "Menschliche Bioproben werden für sämtliche Aspekte der vorklinischen und klinischen Forschung zunehmend genutzt. Dies bedeutet eine fantastische Gelegenheit für unterschiedliche Interessenvertreter, sich über ihre Sichtweisen auszutauschen und damit der gesamten Forschungswelt zu nützen."

Die Fachgruppe besteht aus Fachleuten für Biobanking, internationale Governance, Compliance-Prüfungen und Probenbeschaffung, darunter Dr. Sam Jackson vom britischen National Centre for the Replacement, Refinement Reduction of Animals in Research (NC3R); Erik Steinfelder, Director General des Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure-European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC); Matt McLoughlin, Senior Director Compliance bei Scientist.com, sowie Dr. Sonja Grosskinsky von Lonza, einem in der Schweiz ansässigen Anbieter von Lösungen für Life Sciences.

Melden Sie sich hier zu dem kostenlosen Webinar "Human Biological Samples: Promoting Collaboration Within the Research Community to Advance Drug Discovery" an.

