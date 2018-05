HighLife SAS, ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung eines einzigartigen kathetergeführten Mitralklappenersatz-Systems (TMVR) zur Behandlung von an einer Mitralinsuffizienz leidenden Patienten konzentriert, gab heute die Ernennung von Dr. Martin T. Rothman zum nicht-exekutiven unabhängigen Mitglied seines Board of Directors bekannt.

Dr. Rothman trat vor kurzem von seiner Position als Vice President Medizinangelegenheiten für koronare, strukturelle Herz- und Nierendenervierung bei Medtronic aus Santa Rosa (CA) zurück, die er seit 2010 innehatte. Er wirkte dort an der Entwicklung des Nierendenervierungsprogramms, TAVR, und des Medtronic-Programms für perkutane Mitralinsuffizienz mit, darunter auch Twelve und die Entwicklung des Intrepid-TMVR-Produkts sowie der damit zusammenhängenden klinischen Strategie.

Dr. Rothman wurde im Bart Hospital Trust im Vereinigten Königreich zum interventionellen Kardiologen ausgebildet. Er war als solcher weltbekannt und knapp 40 Jahre für den britischen National Health Service tätig. In der Forschung zu eluierenden Koronarstents und der Herzstammzellenbehandlung agierte er als leitender Forscher und unterstützte die Entwicklung der intravaskulären Ultraschalltechnologie. Dr. Rothman hat derzeit außerdem verschiedene Positionen in Start-up-Unternehmen im Bereich Herzkreislaufsystem inne, teils auch als Gründer und aufbauend auf eigenen Erfindungen.

"Ich bin hocherfreut, nun Teil des HighLife-Teams und des erfahrenen Boards zu sein und so zur Etablierung der einzigartigen, perkutan gelieferten und bei Bedarf auch wieder entfernbaren Mitralklappenprothese beitragen zu können. Für viele Betroffene ist dies eine große Chance", äußerte sich Dr. Rothman.

Das in Paris (Frankreich) ansässige Unternehmen HighLife wurde im Jahr 2010 von Georg Börtlein, CEO und Board-Mitglied, gegründet. Nach dem jüngsten Investment in HighLife von Sofinnova Partners schloss sich Antoine Papiernik dem Board of Directors des Unternehmens an. Mano Iyer, Gründer und COO des Medtech-Start-ups ReCor Medical, gehört dem Board weiterhin als unabhängiges Mitglied an. Im Dezember 2017 wurde Jose (Pepe) Calle Gordo, zuletzt CEO bei Biosensors, der auf eine lange, erfolgreiche Karriere im Bereich Kardiovaskulärgeräte zurückblicken kann, zum Chairman ernannt.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Martin Rothman nun unserem Board of Directors angehört. Wir sehen dies als klare Bestätigung des deutlichen Fortschritts, den wir mit dieser Technologie erzielt haben, und des zukünftigen Potenzials, den ungedeckten medizinischen Bedarf vieler Betroffener mit Mitralklappeninsuffizienz decken zu können. Dr. Rothmans umfassender medizinischer Hintergrund und seine großen Erfahrungen im Bereich interventionelle Kardiologie sind für unser Team besonders in Kombination mit den übrigen Mitgliedern des Board of Directors von großem Wert und bieten eine tragfähige Grundlage für den klinischen und zulassungstechnischen Erfolg", so Calle Gordo

"Ich freue mich, dass wir einen Director mit dem Talent und der Erfahrung von Dr. Rothman gewinnen konnten. Wir können von seiner Erfahrung und strategischen Vision des strukturellen Herzens sowie seiner Fähigkeit, klinische Strategien aufzubauen, nur profitieren", so Georg Börtlein.

Die HighLife-Technologie ist die klassenbeste, da sie transseptal über die Oberschenkelvene eingeführt und auch wieder entfernt werden kann und da sie sich selbst im nativen Kranz verortet. Der transseptale Zugang bringt sowohl den Durchführenden als auch den Betroffenen Vorteile, da operative Eingriffe so vermieden werden können.

