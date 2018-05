Zum Vatertag: Die Deutschen und der Alkohol

Der Vatertag ist ein echter Erfolgsschlager der vergangenen hundert Jahre - selbst in der DDR war es möglich ihn zu feiern. Dabei findet das Äquivalent zum Muttertag am christlichen Fest "Christi Himmelfahrt" statt. Der Tag steht für die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel - insofern ist der Bezug "Vater" durchaus gegeben. Aber die weitere Nutzung des Tages - vorzugsweise für feuchtfröhliche Wanderungen in der Natur - steht dieser Tradition eher im Wege. Und das wiederum hat mit der Börse (ein bisschen) zu tun.

Bunter Mix. Da am heutigen Tag sicherlich größere Mengen an alkoholhaltigen Getränken konsumiert werden, wollen wir mal einen Blick auf diesen Markt werfen.

