NUVA: EX KAPITALMASSNAHME HEUTE / EX CAPITAL ADJUSTMENT TODAY
FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (10.05.2018) EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT TODAY (10.05.2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTRUMENT NAME:
NUVA DE000A2E4MK4 NORATIS AG INH. O.N
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED.
FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (10.05.2018) EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT TODAY (10.05.2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTRUMENT NAME:
NUVA DE000A2E4MK4 NORATIS AG INH. O.N
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED.