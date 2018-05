Sehr geehrte Damen und Herren,



die Handelszeiten fuer den Handel der Aktien der

AXA EQUIT. HLDGS. Kuerzel AXJ, US0545611057 am

10. May 2018 sind wie folgt festgelegt (alle Zeiten sind MESZ):



Handelszeiten Fortlaufende Auktion (XFRA):

Beginn Vorhandelsphase 7.00 Uhr

Beginn Voraufrufphase 08.00 Uhr

Erste Preisermittlung nach der ersten Preisermittlung an der

NYSE, fruehestens ab 15.30 Uhr.

Handelsende 20.00 Uhr



Handelszeiten Fortlaufender Handel (XETR):

Beginn Vorhandelsphase 7.30 Uhr

Beginn Aufrufphase Eroeffnungsauktion 15.30 Uhr

Erste Preisermittlung nach der ersten Preisermittlung in

XFRA, fruehestens ab 15.30 Uhr.

Es findet keine untertaegige Auktion statt.

Beginn Aufrufphase Schlussauktion 17.30 Uhr



Abhaengig vom Zeitpunkt der ersten Preisermittlung an der NYSE kann es am

10. May 2018 gegebenenfalls auf XETR und/oder XFRA zu keiner

Preisermittlung kommen.







Dear Sir or Madam,



the trading schedule for shares of

AXA EQUIT. HLDGS. Symbol: AXJ, US0545611057 am

10. May 2018 is determined as follows (all times are CEST):



Trading schedule Continuous Auction (XFRA):

Start of pre-trading phase 7.00 a.m.

Start of pre-call phase 8.00 a.m.

First price determination after the first price determination at NYSE,

as of 3.30 p.m. earliest

End of trading 8.00 p.m.



Trading schedule Continuous Auction (XETR):

Start of pre-trading phase 7.30 a.m.

Start of call phase opening auction 3.30 p.m.

First price determination after the first price determination in XFRA,

as of 3.30 p.m. earliest.

No intraday auction will take place.

Start of call phase closing auction 5.30 p.m.



Depending on the time of the first price determination at NYSE, no price determination

may take place on XETR and/or XFRA, on 10. Mayl 2018.