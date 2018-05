Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 160 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Da der Vorstand des Triebwerkherstellers bessere Geschäfte vor allem im Bereich Wartung und Ersatzteile signalisiert habe, habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 leicht erhöht, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der baldigen Verlagerung seiner Bewertungsbasis von 2018 auf 2019 könne das Kursziel in den kommenden Monaten um rund 8 Prozent steigen, stellte Perry in Aussicht./edh/he Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0240 2018-05-09/22:34

ISIN: DE000A0D9PT0