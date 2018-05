Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi mit "Neutral" und einem Kursziel von 72 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Pharmakonzerns seien auf aktuellem Kursniveau zu günstig, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Bewertungsabschlag zum Sektor dürften sie aber in den nächsten zwölf Monaten kaum aufholen./ajx/zb Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-05-10/09:12

ISIN: FR0000120578