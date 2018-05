Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet angesichts der geplanten Übernahme von Unitymedia durch Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. United Internet könne von den Bedingungen der Regulierungsbehörde für einen solchen Deal profitieren, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könne das deutsche Mobilfunkunternehmen beispielsweise Zugang zum Kabelnetz von Vodafone im Großhandel erhalten./bek/zb Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

