Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Xing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Betreiber des vorwiegend beruflich genutzten sozialen Netzwerks sei auf gutem Wege, die Ziele für das Gesamtjahr und auch für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei in der Bewertung der Aktie bereits eingepreist. Die jüngsten Geschäftszahlen seien stark ausgefallen./bek/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-05-10/09:22

ISIN: DE000XNG8888