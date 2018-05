FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ADS1 XFRA US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 1.360 EUR

WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.143 EUR

WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.438 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.101 EUR

UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.194 EUR

KGX XFRA DE000KGX8881 KION GROUP AG 0.990 EUR

SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.345 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.657 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.278 EUR

SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.084 EUR

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2 0.792 EUR

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2 0.792 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.286 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.244 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.446 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.051 EUR

EPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.968 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.408 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.025 EUR

EOAA XFRA US2687801033 E.ON SE O.N. ADR 0.313 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.257 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.084 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.105 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.480 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.042 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.135 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.440 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.316 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.383 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.093 EUR

ALVA XFRA US0188051017 ALLIANZ SE ADR 1/10/O.N. 0.830 EUR

CYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.573 EUR

BC51 XFRA MX01BM1B0000 B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON 0.065 EUR

4QI XFRA KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 0.015 EUR