FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ACR XFRA FR0000120404 ACCOR SA INH. EO 3 1.050 EUR

ATC XFRA FR0000034639 ALTRAN TECHN. INH.EO 0,50 0.240 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.063 EUR

KNIA XFRA CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 4.834 EUR

PGH1 XFRA CH0021783391 PARGESA HLDG INH. SF 20 2.102 EUR

P6X XFRA CH0002168083 PANALPINA WELTTR.HLDG SF2 3.152 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.306 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.465 EUR

ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.093 EUR

AEC2 XFRA US025816BJ74 AMER.EXPRESS DEP. PFD B 0.002 %

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.387 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 0.842 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.263 EUR

6D4A XFRA US24664R1077 DELEK GP SP.ADR/1/10/O.N. 0.233 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.269 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.261 EUR

YAV1 XFRA SG1BJ4000001 SUTL ENTERPRISE LTD 0.013 EUR

MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.118 EUR

18LB XFRA SE0010100958 LATOUR INV. B SK-,208325 0.217 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.260 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.312 EUR

5IW XFRA SE0006220018 INWIDO AB (PUBL) SK 4 0.337 EUR

851 XFRA SG1CJ7000006 ADVANCER GLOBAL LTD 0.002 EUR