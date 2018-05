FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GV5G XFRA DE0009761692 FT TOTAL RETURN RENTEN 0.330 EUR

INX XFRA NL0010801007 IMCD N.V. EO -,16 0.620 EUR

UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.202 EUR

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.143 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.158 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.775 EUR

PTI XFRA US7156841063 PT TELEK.IND.TBK ADR/100 1.013 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.189 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.202 EUR

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.059 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.194 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.842 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.211 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.114 EUR

KR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.033 EUR

GF4 XFRA US3999091008 GRUPO FIN. GALICIA B ADR 0.325 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.145 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.236 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.691 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.240 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.067 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.337 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.253 EUR

B4W XFRA US05961W1053 BANCO MACRO S.A. ADR 1 1.882 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.084 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.615 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.387 EUR

XFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.622 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.480 EUR

HGG XFRA SG1Q03920366 HOSEN GROUP LTD SD -,06 0.001 EUR

BYY XFRA SE0003303627 BYGGMAX GROUP 0.241 EUR

XIC XFRA LT0000111650 KLAIPEDOS NAFTA AB EO0,29 0.045 EUR

HSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT. 0.017 EUR

IY4 XFRA FR0000120859 IMERYS SA INH. EO 2 2.075 EUR

SNW XFRA FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 3.030 EUR