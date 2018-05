FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.139 EUR

H3M XFRA GB00B1FW5029 HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25 0.017 EUR

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.396 EUR

FLN XFRA GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.663 EUR

YDL XFRA GB0009376368 SDL PLC LS-,01 0.071 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.217 EUR

MRR XFRA GB0009039941 REACH PLC LS-,10 0.041 EUR

B2B XFRA FR0004037125 APRIL INH. EO 0,40 0.270 EUR

WCH XFRA DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. 4.500 EUR

AAN XFRA KYG000371040 AAG ENERGY HOLDINGS LTD 0.003 EUR

EOAN XFRA DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N. 0.300 EUR

ADS XFRA DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 2.600 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.084 EUR

ALV XFRA DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 8.000 EUR

VOS XFRA DE0007667107 VOSSLOH AG O.N. 1.000 EUR

YSN XFRA DE0007276503 SECUNET SECURITY AG O.N. 1.200 EUR

SKB XFRA DE0007193500 KOENIG + BAUER AG ST O.N. 0.900 EUR

RAA XFRA DE0007010803 RATIONAL AG 11.000 EUR

LEC XFRA DE0006458003 LECHWERKE AG 2.800 EUR

HEI XFRA DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1.900 EUR

DUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N. 2.200 EUR

SYT XFRA DE0005178008 SOFTING AG O.N. 0.130 EUR

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.242 EUR

FZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 0.017 EUR

8FS XFRA BE0003717312 SOFINA 2.671 EUR

LFL XFRA US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1 0.065 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.126 EUR

ADD XFRA DE000A1H8MU2 ADLER MODEMAERKTE AG O.N. 0.050 EUR

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.177 EUR

1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.101 EUR

PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.253 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.316 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.227 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.055 EUR

2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.074 EUR