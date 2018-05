Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Axa von 28,30 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Preisfestsetzung für den Börsengang des US-Geschäfts sei mit 20 US-Dollar je Aktie enttäuschend, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Bewertung für den französischen Versicherer entsprechend an und sieht darin eine Kaufchance. Die Axa-Aktie sei sehr günstig. Die Risiken dürften vom Tisch sein./ajx/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-05-10/11:55

ISIN: FR0000120628