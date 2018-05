München - Nestlé-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Mit 7,15 Milliarden US-Dollar wurde am Montag besiegelt, was bereits gemunkelt wurde: Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) übernimmt das Handelsgeschäft von Starbucks, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...