Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Zahlen von 57 auf 58 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Vor allem wegen der jüngsten Schwäche beim Schweizer Franken führten diese zu einer etwas höheren Gewinnerwartung je Aktie für die Jahre 2018 bis 2022./tih/jha/ Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-05-10/12:58

ISIN: CH0012214059