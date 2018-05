Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Aufträge des Essenauslieferers seien dynamischer gestiegen als die der Kontrahenten Just Eat und Takeaway.com, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Jahre 2017 bis 2020 prognostiziert die Expertin ein organisches Auftragswachstum von 35 Prozent, womit das Unternehmen an der Spitze der Branche liegen würde./bek/tih Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-05-10/13:00

ISIN: DE000A2E4K43