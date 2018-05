NVIDIA (WKN:918422) wird am Donnerstag nach Börsenschluss über die Ergebnisse des ersten Quartals 2019 berichten. Der Spezialist für Grafikprozessoren (GPUs) hatte letztes Jahr einen Lauf. Dabei stieg der Umsatz um 41 % und das bereinigte Ergebnis je Aktie um beachtliche 88 %. Auf der GPU Technology Conference Ende März konnte NVIDIA auch viele innovative neue Produkte vorstellen. Darüber hinaus hat sich die Aktie in den letzten Wochen von einem Rücksetzer von fast 15 % erholt, der Mitte März begann, kurz nachdem sie ein Allzeithoch von 250,48 US-Dollar erreicht hatte. Die Aktie beendete den Montag bei 248,68 US-Dollar, in der Nähe ...

