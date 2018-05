Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Mills nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für den Telekomkonzern vor. Er sehe für das Unternehmen in seinen Marktsegmenten vielfältige Zukaufsmöglichkeiten, die allerdings das Risiko eines hohen Kaufpreises mit sich brächten./tih/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005545503