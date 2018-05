Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Enel nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Das enttäuschende erste Quartal des italienischen Energiekonzerns könnte einen "mühsamen Kampf" um die Konzernziele zur Folge haben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Überzeugung für Enel begründet er mit erwarteten milliardenschweren Zukäufen in den nächsten fünf Jahren, die den Gewinn je Aktie im Jahr 2022 um 15 Prozent nach oben treiben sollten./tih/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-05-10/13:24

ISIN: IT0003128367