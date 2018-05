Noch in diesem Jahr will Golden Dawn Minerals seinen ersten Goldbarren auf dem Greenwood-Projekt in Kanada gießen. Das Unternehmen lieferte nun ein Update zum Stand der Arbeiten.

Produktionsstart im dritten Quartal

2018 soll für Golden Dawn Minerals (0,32 CAD | 0,20 Euro; CA3808956070) der Sprung vom Explorer zum Goldproduzenten gelingen. Zunächst soll im Laufe des dritten Quartals die historische Lexington-Mine in Produktion gehen. Später dann ist die Aufnahme der Goldförderung auf der Golden Crown-Mine geplant, die sich ebenfalls auf dem Greenwood-Projekt in British Columbia befindet. Vorstandschef Wolf Wiese gab nun ein Update zum Stand der Arbeiten an der Lexington-Mine und der Betriebsaufnahme der Verarbeitungsanlage bekannt. Das Ziel ist es, im August mit dem Probeabbau zu beginnen und dann im vierten Quartal bereits 18.000 Tonnen Material zu fördern und zu verarbeiten.

Auflagen erfüllen, Modernisierungen durchführen

Dazu muss das Unternehmen noch zahlreiche Auflagen im Rahmen der bereits erteilten Genehmigung zur Produktionsaufnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...