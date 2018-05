Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das erste Quartal des Flughafenbetreibers sei solide verlaufen, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie äußerte aber weiter ihre Bedenken an dem nachhaltigen Wachstum in der Luftfahrt und den damit verbundenen Möglichkeiten im Einzelhandel./tih/bek Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005773303