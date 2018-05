Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds nach Unternehmenszahlen aus dem britischen Bankensektor auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Pence belassen. Er bleibe im europäischen Vergleich vorsichtig zu den britischen Finanzwerten, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Wettbewerbsdruck im Hypothekenbereich halte an. Die Ertragsentwicklungen im ersten Quartal hätten aber insgesamt seinen Erwartungen entsprochen./tih/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

