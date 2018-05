Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell für die Aktie trage der besser als erwarteten Entwicklung im Industrie- bei einem gleichzeitig schwächeren Autozuliefergeschäft Rechnung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe Schaeffler zwar auf dem richtigen Weg, das Vertrauen de Anleger zurückzugewinnen. 2018 werde aber ein weiteres Jahr höherer Investitionen in die Elektromobilität./gl/bek Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-05-10/13:56

ISIN: DE000SHA0159