Sind das heute nur Gewinnmitnahmen kurzfristiger Trader, die gestern im Zuge der Veröffentlichung der Quartalsbilanz des Chipherstellers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) auf den Rallye-Zug aufgesprungen waren? Oder versuchen die Leerverkäufer schon wieder, auf die Aktie einzuprügeln, um sich dieses in den letzten Monaten so gut funktionierende "Opfer" nicht aus den Fingern gleiten zu lassen? Einen Grund, hier auf Baisse zu setzen, gab es im Vorfeld schon nicht mehr, denn es wurde immer deutlicher, dass das die Aktie dramatisch unter Druck setzende Gerücht, Großkunde Apple werde abspringen und eigene Chips entwickeln und herstellen, keine Substanz hat. Auch in der gestern präsentierten Bilanz fanden sich dahingehend nicht die kleinsten Indizien. Und die Ergebnisse selbst?

Die waren, was eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...