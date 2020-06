Zunehmender Optimismus von Unternehmens- also auch von Analystenseite treibt die Aktie des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor am heutigen Mittwoch ordentlich an. Mehr als fünf Prozent geht es bei Tradegate am Morgen nach oben auf 39,99 Euro. Angesichts einer hohen Nachfrage nach Computern in der Corona-Krise erhöht Dialog seine Ziele für das zweite Quartal.Der Umsatz dürfte im zweiten Quartal zwischen 290 und 305 Million Dollar (258 bis 271 Millionen Euro) liegen, wie das Unternehmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...