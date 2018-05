Die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega wollen für eine Regierungsbildung in Italien mehr Zeit vom Präsidenten. Die Parteien verlangten bis Sonntag Zeit, um ein Regierungsprogramm auf die Beine zu stellen, bestätigte eine Sprecherin der Lega am Donnerstag. Erwartet wird, dass Staatschef Sergio Mattarella dann am Montag eine Entscheidung über einen möglichen Regierungsauftrag fällen könnte.

Nach dem überraschenden Einlenken von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi war der Weg für ein Bündnis der beiden europakritischen Parteien frei geworden. Ursprünglich wollte Mattarella diese Woche eine "neutrale" Übergangsregierung ernennen, um den mehr als zwei Monate langen Stillstand nach der Wahl zu überwinden./reu/DP/jha

