Frankfurt - Unsere kurzfristige Prognosespanne für Brent haben wir von 60 bis 70 USD auf 70 bis 80 USD angehoben, so die Analysten der Helaba. In den kommenden Monaten dürften sich die Notierungen aber eher in der unteren Hälfte der Spanne bewegen, da die Entscheidung der US-Regierung hinsichtlich der Iran-Sanktionen gegenwärtig eher etwas überbewertet erscheine.

