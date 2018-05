Hamburg (ots) -



Einen Tag vor dem TV-Publikum, bereits am morgigen Freitag, 11. Mai, stimmt die nationale Experten-Jury über das Finale des Eurovision Song Contest ab. Schlagerstar Mary Roos (ESC-Teilnehmerin 1972 und 1984), die Sänger und Songwriter Max Giesinger, Mike Singer und Lotte sowie der Musik-Manager Sascha Stadler sind in diesem Jahr die fünf, die die Hälfte der deutschen Punkte vergeben. Am späten Mittwochabend hatten die fünf Jury-Mitglieder unter Vorsitz ihrer Präsidentin Mary Roos schon die Generalprobe des zweiten Halbfinales bewertet.



Die nationalen Jurys beurteilen nicht die Auftritte während der ESC-Live-Sendungen, sondern die Generalproben der Shows jeweils am Abend zuvor. Diese Durchlaufprobe sieht die deutsche ESC-Jury in einer speziellen, nicht öffentlichen Übertragung beim NDR in Hamburg. Die Abstimmungen erfolgen unter notarieller Aufsicht. Das Ergebnis bleibt geheim, bis die Zuschauer abgestimmt haben. Das Publikums-Voting und das Jury-Voting haben gleich viel Gewicht.



An wen die deutsche Jury und das Publikum des Eurovision Song Contests ihre "twelve points" vergeben, wird Barbara Schöneberger am Sonnabend in einer Schalte live von der Hamburger Reeperbahn im ESC-Finale aus Lissabon verkünden.



Die Shows "Countdown für Lissabon" (ab 20.15 Uhr) und die "Grand Prix Party" rahmen die Übertragung des ESC-Finales im Ersten ein. Auf der Reeperbahn feiert Moderatorin Barbara Schöneberger mit Tausenden Fans und bekannten Musikstars den ESC-Abend. Vier der fünf deutschen Jury-Mitglieder werden auf der NDR Open-Air-Bühne auftreten: Max Giesinger, Lotte, Mary Roos und Mike Singer. Live-Musik kommt auch von den Simple Minds, Sasha, Namika und voXXclub.



Das Erste überträgt das ESC-Finale am Sonnabend, 12. Mai, ab 21.00 Uhr live, ebenso ONE (mit eingeblendeten Social-Media-Tweets), online ist es auf eurovision.de zu sehen.



