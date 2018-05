Barclays senkt HeidelbergCement-Ziel auf 98 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen für das erste Quartal von 100 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Zementkonzerns sei geprägt von vorübergehendem Gegenwind - etwa wegen des Wetters, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten blieben aber robust, daher sollte man über den schwachen Jahresauftakt hinweg sehen.

Bernstein senkt Roche auf 'Market-Perform' - Ziel 244 Franken

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 244 Franken belassen. Der Pharmakonzern biete unter den von Bernstein beobachteten Branchenwerten das niedrigste Gewinnwachstum bei steigendem Konkurrenzdruck durch Generika und überhöhten Markterwartungen, begründete Analyst Tim Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein weniger optimistisches Votum.

CFRA senkt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Ahold Delhaize nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Supermarktkette habe solide Resultate vorgelegt, aber das Aufwärtspotenzial zum unveränderten Kursziel von 21 Euro sei inzwischen begrenzt, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

JPMorgan nimmt Sanofi mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 72 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi mit "Neutral" und einem Kursziel von 72 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Pharmakonzerns seien auf aktuellem Kursniveau zu günstig, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Bewertungsabschlag zum Sektor dürften sie aber in den nächsten zwölf Monaten kaum aufholen.

Liberum hebt Ziel für Siemens nach Zahlen auf 120 Euro - 'Hold'

LONDON - Liberum Capital hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum ersten Quartal von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Analysten verwiesen vor allem auf das starke Abschneiden im Segment Digitale Fabrik, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervorgeht. So liege die Marge des Industriekonzerns in diesem Segment um mehr als 200 Basispunkte über der Konsensprognose. Im zweiten Halbjahr dürfte das Wachstum im Bereich Digitale Fabrik aber nachlassen und die Gewinnmargen im Kraftwerksgeschäft dürften noch eine Weile schwächeln.

Jefferies hebt Ziel für Eon auf 11 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eon nach Zahlen von 10,60 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman begründete seine erhöhte Gewinnschätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem starken Abschneiden des Energiekonzerns im ersten Quartal. Er verwies dabei auf gute Aussichten im Bereich Customer Solutions, mehr Vertrauen in die mittelfristigen Vorteile der Digitalisierung und laufende Maßnahmen zur Kostensenkung.

Berenberg senkt Ziel für United Internet auf 64 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 66 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die von Vodafone geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia könnte auch United Internet Vorteile bringen - vor dem Hintergrund erwarteter kartellrechtlicher Auflagen zum Beispiel durch den Erwerb von Geschäftsteilen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor.

Barclays senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 35 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der heftige Kursrutsch nach erwartungsgemäßen Zahlen und einem bestätigten Ausblick erscheine ihm übertrieben, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe es aber verpasst, bezüglich der erforderlichen Diversifizierung des Medienkonzerns klar Stellung zu beziehen. Die Aktie bleibe günstig, es mangele ihr vorerst aber an Kurstreibern.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Lanxess auf 86 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lanxess von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Rödiger betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die starken Gewinnperspektiven des Chemiekonzerns.

Barclays hebt Ziel für Deutsche Telekom - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen für das erste Quartal von 16,00 auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Eine Stabilisierung am deutschen Heimatmarkt habe sich zwar bestätigt, eine Beschleunigung sei im Laufe dieses Jahres aber nicht zu erwarten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen passte er vor allem wegen vorteilhaften Währungsentwicklungen leicht nach oben an.

