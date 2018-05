Das amerikanische Molkereiunternehmen Dean Foods Co. (ISIN: US2423702032, NYSE: DF) zahlt am 31. Mai 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 9 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 21. Mai 2018. Im ersten Quartal 2014 erfolgte erstmals die Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,07 US-Dollar). Dean Foods zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,36 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...