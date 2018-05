Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Malta (pta041/09.05.2018/17:58) - 9. Mai 2018: Die solidare real estate holding plc, Malta, (ISIN: MT0000580101, WKN: MT0000580101, Symbol: SRH, die "Gesellschaft") teilt mit, dass ihre Geschäftsführung (Board of Directors) heute beschlossen hat, den Investitionsfokus der Gesellschaft zu ändern.



Die neue Investitions-Strategie des Unternehmens besteht darin, in geeigneten Industrien Schlüsselfirmen zu erwerben, in welchen mittels Einführung von Blockchain-Technologie mit der dazugehörenden Unterstützung und hands-on Management Werte geschaffen werden können. Im Rahmen der sofortigen Strategieumsetzung, erwirbt das Unternehmen 100% der Anteile an der Samarion S.E., Düsseldorf ("Samarion"), die wiederum 35,5% der Anteile und 53,1% der Stimmrechte der gamigo AG, Hamburg hält, einer der führenden Firmen im Bereich Online Gaming in Europa. Der Kaufpreis beträgt EUR 62 Mio., der in mehreren Promissory Notes bezahlt wurde, von denen ein Betrag in Höhe von ca. EUR 42 Mio. am Closing erfüllt wurden und im Übrigen in Aktien und bar zu erfüllen sind. Die Veräußerin erhielt zudem eine Option auf 20 Mio. Aktien zu einem Kurs von EUR 1.20 pro Aktie durch die Gesellschaft.



Parallel hat die Geschäftsführung der Gesellschaft heute beschlossen, ein Angebot der Suryoyo Holding GmbH, einer Gesellschaft des bisherigen Mehrheitsgesellschafters Herrn Zeki Yigit, anzunehmen und sämtlichen Anteile an der Tochtergesellschaft solidare real estate holding GmbH, in der das Immobiliengeschäft der Gesellschaft gebündelt ist, an die Suryoyo Holding GmbH zu veräußern. Der Kaufpreis beträgt EUR 42,93 Mio. Alle Bewertungen wurden durch unabhängige Experten erstellt. Die Kaufverträge wurden unmittelbar vollzogen.



Als weitere Folge dieser Transaktionen hat sich die Aktionärsstruktur der Gesellschaft wesentlich verändert. Die ehemalige Mehrheitsgesellschafterin Suryoyo Holding GmbH, die vom CEO der Gesellschaft, Herrn Zeki Yigit kontrolliert wird, hat ihre mehrheitliche Beteiligung an der Gesellschaft für einen Gesamtkaufpreis in Höhe von EUR 42 Mio. veräußert. Die Gesellschaft wurde informiert, dass diese Beteiligung nunmehr von der Bodhivas GmbH (75.98%), der Verkäuferin der Samarion SE, und Herrn René Müller (9.80%), einem Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft, gehalten wird.



Herr Zeki Yigit ist in Folge des Wechsels der Investitions-Strategie und der damit vebundenen Veräußerung seiner indirekten Beteiligung an der Gesellschaft von seinen Ämtern als Mitglied der Geschäftsführung (Board of Directors) und CEO der Gesellschaft per heute zurückgetreten. Aus diesem Grund wird die Geschäftsführung der Gesellschaft eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen, auf der Herr Remco Westermann (der indirekte Besitzer der Bodhivas GmbH und Vorstandsvorsitzender der gamigo AG) in den Board of Directors der Gesellschaft gewählt werden soll. Zudem wird in dieser Gesellschafterversammlung der Name der Gesellschaft in "blockescence PLC" geändert werden.



(Ende)



Aussender: solidare real estate holding plc Adresse: Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: René Müller Tel.: +41 41 500 99 60 E-Mail: info@solidare.de Website: www.solidare.de



ISIN(s): MT0000580101 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1525881480711



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 09, 2018 11:58 ET (15:58 GMT)