Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigten sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag. Mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 13.023 Punkte entwickelte sich der DAX deutlich besser als die meisten anderen Indizes. Hintergrund waren die zahlreichen Dividendenausschüttungen, die den DAX stützten, bei dem es sich um einen Performance-Index handelt, in den die Dividenden mit einfließen. Der Euro-Stoxx-50 schloss dagegen unverändert bei 3.570 Punkten. Das Geschäft wurde am Feiertag Christi Himmelfahrt als ruhig beschrieben. Die Börsen in der Schweiz und Österreich blieben geschlossen.

An der Mailänder Börse fielen die Kurse um 1 Prozent, während die Rendite der italienischen 10-jährigen Anleihen um 6 Basispunkte auf 1,93 Prozent anzog. Die politische Hängepartie belastete weiter. Nachdem Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi grünes Licht gegeben hat für seinen Partner aus dem Rechtsbündnis, zeichnet sich eine Regierungsbildung aus der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) ab. Ein euroskeptisches Bündnis käme bei den Anlegern wohl kaum gut an.

Pfund kommt nach BoE-Entscheidung unter Druck

An den Devisenmärkten kam das Pfund nach der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) unter Druck. Für ein Pfund konnte man zum Börsenschluss 1,3487 Dollar erwerben nach knapp 1,3600 vor der Entscheidung. Die BoE hat den Reposatz bei 0,5 Prozent bestätigt. Im Handel sei eine Bestätigung keine ausgemachte Sache gewesen, hieß es. Lange Zeit galt eine Zinserhöhung im Mai unter Experten als sicher, doch schwache Wirtschaftsdaten hatten zuletzt die Zweifel immer größer werden lassen.

Die Berichtssaison machte an Christi Himmelfahrt eine kleine Pause. Aus Italien legte Unicredit (plus 1,8 Prozent) überzeugende Zahlen vor. Der Jahresüberschuss wurde durch niedrigere Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen gestützt. Der Reingewinn der italienischen Bank stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 23 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis blieb mit 5,11 Milliarden Euro in etwa konstant.

Der italienische Versorger Enel (minus 3,2 Prozent) hat derweil zwar im ersten Quartal dank seines Geschäftes mit erneuerbaren Energien und Energienetzen fast ein Fünftel mehr verdient, netto 1,17 Milliarden Euro. Der Umsatz sank aber um 2,2 Prozent auf 18,95 Milliarden Euro.

RBS könnten Dividendenzahlungen wieder aufnehmen

Royal Bank of Scotland (RBS) profitierten mit einem Plus von 3,8 Prozent davon, dass sich die Bank mit dem US-Justizministerium auf die Beilegung eines Rechtsstreits verständigt hat. Das Ministerium wird die Ermittlungen in der Angelegenheit gegen eine Zahlung von 4,9 Milliarden Dollar einstellen. Von diesem Betrag seien 3,46 Milliarden Dollar durch vorhandene Rückstellungen der RBS aber bereits gedeckt. RBS könnte nun wieder eine Dividende zahlen, wurde im Handel spekuliert.

Für BT Group ging es um 7,4 Prozent nach unten. Die Zahlen für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017/18 haben stark enttäuscht. Auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr überzeugte nicht. Für Deutsche Telekom (plus 0,1 Prozent) waren dies keine guten Nachrichten. Die Deutschen sind mit 12 Prozent Großaktionär bei dem britischen Wettbewerber.

Für die Aktie des britischen Einzelhändlers WM Morrison ging es nach Zahlen um 2,5 Prozent nach oben. Morrison hat in einem schwierigen Marktumfeld die flächenbereinigten Umsätze gesteigert und die Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Allerdings merkte Hargreaves Lansdown an, dass der Ausblick mit Unsicherheiten behaftet sei und verwies auf die geplante Fusion zwischen Asda und Sainsbury sowie einen gestärkten Branchenprimus Tesco.

Im DAX ging es für Merck KGaA um 1,6 Prozent auf 83,36 Euro nach oben. Hier stützte ein Studie der Citigroup. In einem Bullen-Szenario nannten die Analysten ein Kursziel von 163 Euro für die Aktie. Daneben wurden viele Dividenden ausgeschüttet: Allianz zahlten 8 Euro (minus 3,3 Prozent), Eon 0,30 Euro (minus 0,5 Prozent), Heidelbergcement 1,90 Euro (minus 3,4 Prozent) oder Vonovia 1 Euro (minus 3,1 Prozent). Adidas schütteten 2,60 Euro aus. Dennoch ging die Aktie mit minimalen Aufschlägen aus dem Handel. Dies dürfte daran gelegen haben, dass das Papier zuletzt stärker unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.569,71 -0,03 -0,0% +1,9% . Stoxx-50 3.133,76 -6,22 -0,2% -1,4% . Stoxx-600 391,97 -0,47 -0,1% +0,7% Frankfurt XETRA-DAX 13.022,87 +79,81 +0,6% +0,8% London FTSE-100 London 7.700,97 +38,45 +0,5% -0,3% Paris CAC-40 Paris 5.545,95 +11,33 +0,2% +4,4% Amsterdam AEX Amsterdam 562,18 +0,68 +0,1% +3,2% Athen ATHEX-20 Athen 2.139,38 +7,67 +0,4% +2,7% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.884,54 -8,46 -0,2% -2,4% Budapest BUX Budapest 36.740,21 +151,95 +0,4% -6,7% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 125.886,10 +2157,09 +1,7% -10,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.550,38 +9,24 +0,2% +3,2% Madrid IBEX-35 Madrid 10.246,60 +25,40 +0,2% +2,0% Mailand FTSE-MIB Mailand 24.033,90 -232,66 -1,0% +11,0% Moskau RTS Moskau 1.179,63 +37,50 +3,3% +2,2% Prag PX Prag 1.096,38 +3,37 +0,3% +1,7% Warschau WIG-20 Warschau 2.302,71 +21,59 +0,9% -6,4% Wien ATX Wien FEIERTAG Zürich SMI Zuerich FEIERTAG DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1894 +0,36% 1,1867 1,1861 -1,0% EUR/JPY 130,30 +0,19% 130,30 130,14 -3,7% EUR/CHF 1,1939 +0,23% 1,1916 1,1905 +2,0% EUR/GBP 0,8819 +0,83% 0,8744 1,1450 -0,8% USD/JPY 109,55 -0,17% 109,80 109,73 -2,8% GBP/USD 1,3487 -0,48% 1,3573 1,3579 -0,2% Bitcoin BTC/USD 9.349,16 +1,0% 9.330,69 9.311,58 -31,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13 USA 2 Jahre 2,52 2,53 0,63 USA 10 Jahre 2,97 3,00 0,56 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,09 71,14 -0,1% -0,05 +18,4% Brent/ICE 77,04 77,21 -0,2% -0,17 +18,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,05 1.312,65 +0,5% +6,40 +1,2% Silber (Spot) 16,71 16,51 +1,2% +0,20 -1,3% Platin (Spot) 922,25 915,00 +0,8% +7,25 -0,8% Kupfer-Future 3,10 3,05 +1,6% +0,05 -6,8% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2018 12:05 ET (16:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.