FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumproduktehersteller Henkel kauft die kanadische Jempak Corporation, einen Hersteller von Wasch- und Spülmitteln. Verkäuferin ist die Acasta Enterprises Inc, die 118 Millionen kanadische Dollar bzw umgerechnet 77 Millionen Euro für den Verkauf ihrer Tochter erhält, wie der deutsche DAX-Konzern mitteilte.

Im vergangenen Jahr erzielte Jempak einen Umsatz von 90 Millionen kanadische Dollar, das Unternehmen beschäftigt 140 Mitarbeiter in zwei Werken. Henkel will mit dem Zukauf seine eigene Marktposition in Nordamerika stärken. Der deutsche Konzern setzte vergangenes Jahr umgerechnet 5,2 Milliarden Euro in Nordamerika um.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 00:16 ET (04:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.