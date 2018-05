The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A104V8 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0117605458 ZUERICH VERS. 11-UND. BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0212267295 BELL FOOD GROUP 13-18 BD00 BON CHF N

CA SIXC XFRA DE000A1PGPF8 SIXT SE ANL.12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ZK210 SANTANDER UK 14/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW9UW9 LBBW OPF.1247 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0933292871 KOMMUNALBK 13/18 MTN REGS BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000NLB4B07 NORDLB OPF.S.1277 BD01 BON EUR N

CA OF31 XFRA FR0000474652 CIE F.FONCIER 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US718172AA72 PHILIP MORRIS INTL 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US166764BE99 CHEVRON 16/18 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USY6589AAA44 OTTAWA HLDGS 13/18 REGS BD02 BON USD N

CA NYH XFRA DE0006765506 NEW-YORK HBR.GUMMI EQ00 EQU EUR Y