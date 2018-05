FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 1.262 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.126 EUR

ZVB XFRA IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EO -,10 0.320 EUR

AA4 XFRA IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EO 1 0.053 EUR

MGYB XFRA HU0000073507 MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 0.080 EUR

TH3B XFRA HK0008011667 PCCW LTD CONS. 0.023 EUR

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.218 EUR

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.336 EUR

VVD XFRA FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 0.840 EUR

BGJ XFRA FR0000120107 SAVENCIA S.A. INH. EO 1 1.400 EUR

CHH XFRA BMG2178K1009 CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 0.183 EUR

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 1.598 EUR

OLB XFRA DE0008086000 OLDENBG.LANDESBANK O.N. 0.250 EUR

P2H XFRA CH0024608827 PARTNERS GR.HLDG SF -,01 15.946 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.065 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.145 EUR

4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.056 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.442 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.063 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.066 EUR

OCW XFRA BE0003816338 EURONAV NV NAM. 0.050 EUR

MOS XFRA BE0003735496 ORANGE BELGIUM S.A. 0.500 EUR

4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 2.015 EUR

ANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP 0.504 EUR

T1L XFRA AT0000652250 S IMMO AG 0.400 EUR

BZY XFRA AT0000641352 CA IMMOB.ANL. 0.800 EUR

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.063 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.118 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.471 EUR

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.219 EUR

4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.039 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.380 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.067 EUR

ANB1 XFRA US0525283042 A.N.Z. BKG GRP ADR 1 0.504 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.252 EUR