FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LU3B XFRA SE0000108847 L E LUNDBERGF.B FRIA SK10

RLX XFRA GB0032654641 POLEMOS PLC LS-,0001

QSV XFRA FR0010908533 EDENRED EO 2

PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4

CBS XFRA AU000000ACU7 ACTIVISTIC LTD.

HFW XFRA AU000000TOX6 TOX FREE SOLUTIONS

G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10