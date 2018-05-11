NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 11.05.2018;Das Instrument NFN DE000A0N4N52 NFON AG INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument NFN DE000A0N4N52 NFON AG INH O.N. EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 11.05.2018;Das Instrument FPMB US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument FPMB US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 11.05.2018;Das Instrument NMM US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument NMM US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 11.05.2018;Das Instrument SGM NL0000226223 STMICROELECTRONICS EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument SGM NL0000226223 STMICROELECTRONICS EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument NFN DE000A0N4N52 NFON AG INH O.N. EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 11.05.2018;Das Instrument FPMB US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument FPMB US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 11.05.2018;Das Instrument NMM US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument NMM US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 11.05.2018;Das Instrument SGM NL0000226223 STMICROELECTRONICS EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument SGM NL0000226223 STMICROELECTRONICS EQUITY has its first trading date on 11.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y