DGAP-Media / 2018-05-11 / 07:30 *Einzigartige Entdeckung im neuen Zielgebiet mit bis zu 305 Gramm Gold pro Tonne!!!* Grandiose Bohrergebnis erreichten uns soeben von unserem aussichtsreichen Top-Pick QMX Gold(WKN A1J0YF) [1]*.* Das Unternehmen hat gleich mit der ersten Bohrung des 23.400 Bohrmeter umfassenden Winterbohrprogramms einen echten Volltreffer gelandet *(305,5 g/t Au über 0,7 m).* Diese ersten Ergebnisse übertrafen die Erwartungen des Managements um ein Vielfaches. Es wurde eine starke Vererzung nördlich der ehemals produzierenden Goldmine Bevcon, bezeichnet als North Shear Target (Ziel), durchteuft. *Aufgrund dieser hervorragenden Ergebnisse, wird das Unternehmen weitere Bohrungen in diesem Bereich niederbringen, deren Beginn vor Ende Mai erwartet wird. Des Weiteren erwarten wir in den kommenden Wochen jede Menge Newsflow aus dem restlichen Bohrprogramm!* *Bei einer Bewertung von gerade mal 20 Mio. CAD hat QMX Gold *(WKN A1J0YF) [1] *noch enormes Aufholpotential! Nur als Vergleich der direkte Nachbar Integra Gold, welcher letztes Jahr für 590 Mio. CAD von Eldorado Gold geschluckt wurde, verfügt nicht über solche gewaltigen Mineralisierungsabschnitte wie Sie QMX aufweisen kann.* *Die heutigen, hervorragenden News im Detail* Die wichtigsten Ergebnisse: - Zahlreiche Gold führende Scherzonen wurden in vulkanischen Gesteinen nördlich der Bevcon Intrusion durchteuft einschließlich *305,5 g/t Au über 0,7 m (Bohrkernlänge)*; - *Abschnitt mit 4,6 g/t über 14,2m (Bohrkernlänge) einschließlich 9,0 g/t Au über 6,8m* am Kontakt der Bevcon Intrusion zu den vulkanischen Gesteinen; - Am Kontakt steht die Vererzung mit starker Turmalinisierung der Bevcon Intrusion in Verbindung. Ein nachfolgendes Bohrprogramm wird zurzeit entwickelt, um die Ausdehnungen dieser beiden geologischen Strukturen zu untersuchen. QMX erwartet den Erhalt der notwendigen Genehmigungen sowie den Bohrbeginn vor Ende Mai. *Brad Humphrey, President und CEO, sagte: * "Wir sind durch diese Ergebnisse von North Shear, einem neuen Ziel nördlich der Goldmine Bevcon, sehr ermutigt. Diese Bohrung bestätigt das Vorkommen zahlreicher Gold führender Scherzonen nördlich der Bevcon Intrusion und öffnet ein großes aussichtsreiches und sehr wenig erkundetes Gebiet für eine zukünftige Exploration. QMXs Explorationsteam entwickelt zurzeit ein nachfolgendes Programm zum Test der Scherzonen in den Vulkaniten des Kontakts mit der Intrusion Bevcon." *David Rigg, Senior Vice President Exploration, sagte:* "Diese Bohrung übertraf unsere Erwartungen und das Explorationsteam ist ungeduldig, die übertägigen Bohrungen zum Test der Vererzung in den Scherzonen des vulkanischen Terrains im Norden der Bevcon Intrusion fortzusetzen. Die Intrusionslagergänge und Pfropfen in diesem Gebiet, die aus der Interpretation der jüngsten detaillierten magnetischen Erkundung hervorgingen werden überprüft." *North Shear Target - nördlich der synvulkanischen Bevcon Intrusion * Die von Bohrung 17311-17- 008 durchteuften Scherzonen liegen nördlich der Bevcon Intrusion innerhalb von vulkanischen Gesteinen der Val d'Or-Formation. Sie sind bis zu 30m (Bohrkernlänge) mächtig. *Der beste Goldabschnitt in der ersten Bohrung hatte 305,5 g/t Au über 0,7m enthalten. Dieser Abschnitt stammt aus einer 28,3m (Bohrkernlänge) mächtigen Scherzone.* *Ein Goldabschnitt mit 4,6 g/t Au über 14,2m einschließlich 9,0 g/t Au über 6,8m wurde innerhalb der Bevcon Intrusion nahe dem Kontakt und 70m unter dem tiefsten Untertageaufschluss durchteuft.* *Der Kontakt zwischen der Bevcon Intrusion mit dem mafischen Lavastrom der Val d'Or-Formation ist unter dem tiefsten Niveau der ehemals produzierenden Goldmine Bevcon noch nie überprüft worden.* Das North Shear Target liegt nördlich der Bevcon Intrusion, die die ehemals produzierende Goldmine Bevcon beherbergt. *Diese Mine produzierte zwischen 1951 und 1965 438.250 Unzen Gold bei einem Goldgehalt von 4,3 g/t Au.* *Sie ist der sechstgrößte Goldproduzent im Bergbaubezirk Val d'Or* (MERN-SIGEOM). Das Gold steht in Zusammenhang mit einem komplexen Q-T- Gangsystem, das über eine Streichlänge von über 1.000m und bis in eine Tiefe von 680m abgebaut wurde. Der Abbau und Explorationsbohrungen konzentrierten sich auf einen schmalen Korridor entlang des Nordrands der Intrusion, wobei in begrenztem Umfang untertägige Bohrungen und meist nur kurze übertägige Bohrungen außerhalb der Lagerstätte niedergebracht wurden. Historische Explorationsbohrungen haben die Vererzung bis in eine Tiefe von 1.000m bestätigt. *Investmentbank Mackie Research sieht mindestens 300 % Kurspotenzial bei QMX Gold!* Die renommierten Analysten von Mackie Research haben in ihrem aktuellen Research Report zu unserem Top-Pick QMX Gold (WKN A1J0YF) [1] eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Darin vergeben sie das Rating "spekulativer Kauf" und vergeben ein Kursziel von mindestens 0,60 CAD. (Aktueller Kurs: 0,15 CAD) Die Experten sind aufgrund der anhaltend hervorragenden Bohrergebnisse der letzten Wochen der Ansicht, dass QMX Gold (WKN A1J0YF) [1], bis zu 1,5 Mio. Unzen Gold in einer ersten Ressourcenschätzung nachweisen wird. Wir sind ebenfalls der Ansicht, dass QMX Gold (WKN A1J0YF) [1] deutliches Aufholpotenzial besitzt und durch die kürzliche Übernahme von Integra Gold (WKN A1H4TX) [2], selbst als ein heißer Übernahmekandidat gehandelt wird. *Projektnachbar Integra wurde für 590 Mio. CAD übernommen!* Minenaktien hatten in den letzten Monaten zu kämpfen und nur die wenigsten Titel zeigten eine erfreuliche Kurstendenz. Doch geduldige Integra Gold Aktionäre (WKN A1H4TX) [2] wurden mit hervorragenden News belohnt. Die deutlich größere Eldorado Gold Corp. (WKN 892560) [3] hat Integra-Aktionären ein Übernahmeangebot (590 Mio. CAD) unterbreitet. Anleger der ersten Stunde konnten eine satte Rendite von über 600 % erzielen! QMX Gold (WKN A1J0YF) [1] hat mit einer aktuellen Börsenbewertung von lediglich 20 Mio. CAD noch deutliches Aufholpotenzial hat. Dies erkannte auch der Milliarden Player Osisko Gold Royalties (WKN A115K2) [4] und beteiligte sich im Februar diesen Jahres mit 16,5 % (LINK) [5] am Unternehmen. Doch nicht nur das, in unserem Top-Pick ist die weltberühmte Forbes & Manhattan Gruppe investiert (22,5% Beteiligung). Allein das ist ein wahrer Ritterschlag, denn diese Gruppe investiert nur in äußerst streng ausgesuchte Rohstoffprojekte und kann auf einige sensationelle Investments mit mehreren 1.000 % Rendite zurückblicken. Das Unternehmen konnte von Investoren insgesamt 5 Mio. CAD Kapital zur schnellen Expansion einsammeln. Deshalb sind wir der Überzeugung, das QMX Gold (WKN A1J0YF) [1]einen ähnlichen Weg wie Integra Gold gehen wird und erwarten mittelfristig Kurse von über 1,00 EUR. Sie haben die Gelegenheit von Anfang an diese neue grandiose Story zu begleiten - verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren! *Gewaltiges Bohrprogramm sollte herausragende Ergebnisse liefern* Das von QMX abgeschlossene Bohrprogramm ist eines der größten untern den kanadischen Goldproduzenten. Mit den bereits vorhandenen Daten über den Verlauf der Goldvererzungen und den bereits ausgewiesenen Goldgehalten der vorhandenen Bohrkerne, erwarten wir hier eine sensationelle Entwicklung für das Jahr 2018. Nur als Vergleich der direkte Nachbar Integra Gold, welcher für 590 Mio. CAD von Eldorado Gold geschluckt wurde, verfügt nicht über solche gewaltigen Mineralisierungsabschnitte wie Sie QMX aufweisen kann. Bei einer Bewertung von gerade mal 20 Mio. CAD hat hier QMX noch enormes Aufholpotential.! LINK zum gesamten Bericht mit allen Hintergrundinfos - LINK [6] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. 