Die Vorgaben für den DAX sind gut: Die Wall Street schloss am Vatertag durch die Bank freundlich, und auch in Asien ging es heute Morgen überwiegend nach oben. Zwar schauen die Anleger genau auf die Geschehnisse im Nahen Osten, doch offensichtlich haben die jüngsten Quartalszahlen neue Kauflust geweckt. Zudem stiegen die Verbraucherpreise in den USA zuletzt weniger stark, was die Sorgen um vier Zinsanhebungen in diesem Jahr dämpft. Der DAX notiert zum Freitagsstart oberhalb von 13.000 Punkten.

