Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Commerzbank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Das Geldhaus mache bei seinen Aufräumarbeiten in der Bilanz Fortschritte, aber die Ertragsziele seien zu ehrgeizig, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-05-11/08:44

ISIN: DE000CBK1001