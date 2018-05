DAX-Analyse am Morgen: Ausbruch geglückt - aber auch bestätigt?

Nicht nur Deutschland war gestern in Feiertagsstimmung - auch der DAX legte nach verhaltenem Start und einem kurzzeitigen Ausflug in den negativen Bereich (Tagestief bei 12.929) einen furiosen Schlussspurt aufs Parkett. Dabei nahm der Index auf Anhieb die runde 13.000er-Marke ein und brachte sich mit einem Endstand bei 13.023 sogar für einen Angriff auf die nächste markante Volumenspitze in Stellung. Das Momentum ist damit ganz klar auf der Oberseite zu finden, es gilt jedoch, einige Fallstricke zu beachten:

Den vollständigen Artikel lesen ...