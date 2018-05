Die jüngsten Quartalszahlen des Versicherers Talanx sind am Markt am Freitag nicht gut angekommen. Die Papiere des MDax -Konzerns büßten wenige Minuten nach der Eröffnung im Xetra-Handel 1,12 Prozent auf 35,34 Euro ein. Sie testen die 200-Tage-Linie. Im MDax waren die Talanx-Anteile der schwächste Wert.

Ein Händler sagte, gerade mit Blick auf das starke Abschneiden der Tochter Hannover Rück habe Talanx enttäuscht. Analysten der Baader Bank und von JPMorgan bemängelten das Industriegeschäft, das schwächer gelaufen sei als gedacht.

Anfang Mai hatten die Talanx-Anteile mit 37,66 Euro ein Rekordhoch erreicht. Vor zwei Tagen wurden sie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Konzern schüttete 1,40 Euro je Aktie an seine Anleger aus. Seit Anfang des Jahres steht bei den Papieren ein Plus von gut 5 Prozent zu Buche. Die Anleger der Hannover Rück haben mit einem Zuwachs von knapp 10 Prozent seit dem Jahresstart doppelt so viel eingestrichen./ajx/jha/

