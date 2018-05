FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat in China für das Augenmittel Eylea die Zulassung in einer weiteren Indikation erhalten. Wie der Pharmakonzern mitteilte, kann das Medikament nun auch zur Behandlung des Sehschärfenverlusts bedingt durch neovaskuläre altersabhängige Makuladegeneration eingesetzt werden, kurz nAMD. Im Februar hatte Bayer bereits die Zulassung in China zur Behandlung des Sehschärfenverlusts auf Grund eines diabetischen Makulaödems (DMÖ) erhalten.

Das Blockbuster-Medikament Eylea ist eines von fünf Wachstumsprodukten im Pharmabereich des DAX-Konzerns. Außerhalb Chinas ist das Mittel in rund 100 Ländern für fünf Indikationen zur Behandlung zugelassen. Bayer hält die Vermarktungsrechte für Eylea außerhalb der USA, wo der Entwicklungspartner Regeneron die Rechte besitzt.

Das Marktvolumen zur Behandlung der feuchten AMD wird auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Neben Eylea ist noch das von Roche und Novartis entwickelte Mittel Lucentis am Markt zugelassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 03:09 ET (07:09 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.