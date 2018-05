So verwundern die Ansichten des französischen Präsidenten nicht. Ein hoher CO2-Zertifikate-Mindestpreis in der EU ist Macron wichtig. Früher einmal war Frankreich zeitweise Europas größter Netto-Exporteur von elektrischer Energie in Europa. Einer der Hauptabnehmer ist Deutschland - wegen der Energiewende in unserem Land. Bereits im September letzten Jahres schlug Präsident Macron einen europäischen CO2-Mindestpreis von 30 Euro je Tonne vor. Nun hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...